«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Подготовить документ в конце октября поручал премьер Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Окончательно договориться удалось только в пятницу на совещании у вице-премьера Максима Акимова, курирующего проект, рассказали два чиновника. Медведев требовал, чтобы информация системы принадлежала государству, а бизнес получил недискриминационный доступ к ней.

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