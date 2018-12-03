Экономика

Власти усилят контроль за системой маркировки товаров
Ведомости
16:24

«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Подготовить документ в конце октября поручал премьер Дмитрий Медведев.
Ведомости16:24

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Власти усилят контроль за системой маркировки товаров

Ведомости16:24
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 16:39
Экономика

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 14:26
Энергетика

«Росгеология» укрепится в недрах

Госкомпания хочет сохранить монопольный статус "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 16:59
Недвижимость

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок

Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей.
Обновлено в 16:59
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено в 16:59
Экономика

Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
Обновлено в 17:43
Финансы

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика

Право на досрочную пенсию даст оценка рабочего места

В декабре истекает срок, в течение которого результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости.
Обновлено в 17:23
Экономика

Шпик прошел через границу: поток «запрещенки» в Россию вырос на 80%

56 тыс. т ввезенной продукции таможенники выдворили за границу (на 80% больше, чем годом ранее).
Обновлено в 17:28
Политика

Премьер-министр Косово потребовал обеспечить косовских сербов товарами

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы косовские производители воздержались от злоупотребления ситуацией, сложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары, и не повышали цены на свою продукцию, а обеспечили сербов Косово товарами в надлежащем объеме.
Обновлено в 12:26
Экономика

В Турции назвали главного туристического конкурента страны

Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 17:35
Финансы

ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля

Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
Обновлено в 16:59
Экономика

Минфин Белоруссии оценил потери страны от налогового маневра России в $10 млрд

Белоруссия за шесть лет может потерять около $10 млрд из-за налогового маневра в России, если стороны не договорятся о компенсациях, заявил замминистра финансов Андрей Белковец на форуме для иностранных инвесторов BelarusCrossway'18.
Обновлено в 17:02
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Один из основоположников российской индустрии информационных и Интернет-технологий, кандидат технических наук, автор более 100 научных трудов, изобретатель, имеющий более 30 патентов, предприниматель с международным авторитетом, пионер в области широко известных сегодня сетей Wi-Fi и VPN, основатель и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners, венчурный капиталист, бизнес-ангел. Создатель бизнес-инкубатора Runa Park, включающего фонд посевных инвестиций Runa Capital, инвестор и консультант Ezwim, Acronis, Start Telecom, NavMaps, PGP Inc., член Academy of information, ISDEF, Член Административного Совета Российской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в 20 млрд долларов США. В октябре 2012 года он переместился на второе место, уступив Виктору Вексельбергу.
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