Происшествия

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в ДзержинскеРБК вчера в 18:57

В результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает корреспондент РБК. По его словам, повреждения не носят серьезный характер, но у зданий выбиты стекла.
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В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

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