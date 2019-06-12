Происшествия

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в ДзержинскеРБК 18:57

В результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает корреспондент РБК. По его словам, повреждения не носят серьезный характер, но у зданий выбиты стекла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

Известия19:15

Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске

Эхо Москвы19:07

В пострадавших детсадах и школах Дзержинска за сутки заменят все выбитые стекла

ТАСС18:01

В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

Коммерсантъ19:51

При взрывах в Дзержинске пострадали около 100 образовательных учреждений

Вести.Ru18:39

Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

РИА Новости18:06

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

РБК18:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Обновлено в 20:39
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

Бондарчук кушает небольшими порциями, делая акцент на свежие овощи и фрукты, и результат ее работы над собой очень показателен – к своим 50 годам она сохранила фигуру как у 30-35-летней женщины.
Обновлено в 11:02
Происшествия

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Футбол

ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Политика

Помпео и Меркель обсудили противодействие «российской агрессии»

Обновлено в 09:29
Политика

В Косово потребовали расследования в ООН против избитого россиянина

Глава МИД самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН провести расследование в отношении российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовских силовиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:51
Единоборства

Каллум Смит нокаутировал Хассана Н’Дама Н’Жикама

Чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит одержал быструю победу над экс-чемпионом мира в среднем весе Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом 1 июня в Нью-Йорке.
Обновлено в 22:15
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.
Обновлено в 11:20
Культура

Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми

В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Роспотребнадзор рассказал, как россиян обманывают в автосалонах

В ведомстве уверены, что подобные мошеннические схемы действуют во многих автосалонах и обман потребителей носит систематический характер.
Обновлено в 04:52
Теннис

Анисимова повторила достижение Хингис

Американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой несовершеннолетней участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 1998 года.
Обновлено в 16:42
Здоровье

Молочно-товарная ферма АО «Совхоз Корсаковский» признана неблагополучной по некробактериозу

Речь идет о молочно-товарной ферме в селе Раздольном на 1000 голов основного стада.
Обновлено в 21:32
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Политика

Новое правительство Финляндии может подать заявку на членство в НАТО

Новое правительство Финляндии оставляет за собой право подать заявку на вступление в НАТО.
Обновлено в 18:51
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Политика

Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс

По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 22:20
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц

Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Нижегородская областьБольше новостей по теме
Главное