Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать большеПолитическая Экспертиза 18:11

Число пострадавших от последствий взрывов на заводе в Дзержинске, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
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Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

Известия19:15

Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске

Эхо Москвы19:07

При взрывах в Дзержинске пострадали около 100 образовательных учреждений

Вести.Ru18:39

В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

Коммерсантъ19:51

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

РБК18:57

Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

РИА Новости18:06

В пострадавших детсадах и школах Дзержинска за сутки заменят все выбитые стекла

ТАСС18:01
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Происшествия

На заводе в Дзержинске произошел взрыв

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Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
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Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
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Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
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МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
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Xiaomi рассчитывает захватить до половины рынка смартфонов Индии

Китайская компания Xiaomi рассчитывает занять до 50% рынка смартфонов Индии, заявил глава суббренда Xiaomi Redmi Лу Вейбинг.
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Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

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Картина «Gris, vert bleu» — в переводе серое, сине-зеленое — француза русского происхождения Сержа Полякова ушла с молотка на аукционе в коммуне Довиль во Франции за 390 тысяч евро.
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Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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Происшествия

В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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Политика

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Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

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Политика

Новое правительство Финляндии может подать заявку на членство в НАТО

Новое правительство Финляндии оставляет за собой право подать заявку на вступление в НАТО.
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Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме

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Телевизоры Xiaomi вновь подешевели: в Китае за 10 минут продано ТВ Xiaomi на 15 миллионов долларов

Всего за 10 минут компания продала телевизоров на 15 миллионов долларов. Всему виной объявленные на время фестиваля скидки.
Обновлено в 10:40
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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
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