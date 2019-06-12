Происшествия
Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать большеПолитическая Экспертиза 18:11
Число пострадавших от последствий взрывов на заводе в Дзержинске, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
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Происшествия
На заводе в Дзержинске произошел взрыв
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Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
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В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
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