Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать большеПолитическая Экспертиза 18:11

Число пострадавших от последствий взрывов на заводе в Дзержинске, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать больше

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