Общество
Власти решили запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минутРБК 05:00
Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщается 24 июля на сайте правительства России, президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, который возглавляет вице-премьер Максим Акимов, «в целом одобрил концепцию суперсервиса» и этапы её реализации.Фонтанка.Ру06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Футбол
Бывший хавбек «Сент-Этьена» Кабелла перешел в «Краснодар»
Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла перешел в «Краснодар».
Обновлено в 06:33
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Футбол
Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в Instagram
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым зарабатывающим спортсменом в Instagram, передает The Sun.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C
ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.
Обновлено в 03:07
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Политика
В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко
Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Обновлено в 09:00
Экономика
ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы
Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
Обновлено в 03:58
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Экономика
ВТБ пообещал запустить новое мобильное приложение в 2020 году
В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:49
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале
Обновлено в 08:51
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено 22 июля в 03:13
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит»
Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит».
Обновлено в 08:23
Спорт
Российские пловцы стали четвертыми в комбинированной эстафете на ЧМ
Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной микст-эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:21
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе
Сегодня было принято решение, что матч «Зенит» - «Оренбург» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги, примет «Оренбург» на своем домашнем стадионе «Газовик».
Обновлено в 06:36
Футбол
Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира
Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27