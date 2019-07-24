Общество

Власти решили запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минутРБК 05:00

Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД.
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с чего всё началось
Как сообщается 24 июля на сайте правительства России
, президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, который возглавляет вице-премьер Максим Акимов, «в целом одобрил концепцию суперсервиса» и этапы её реализации.
Фонтанка.Ру06:15

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Онлайн-сервис по оформлению ДТП начнут тестировать в Петербурге с ноября

Мойка7807:23

В Москве и Санкт-Петербурге запустят онлайн-суперсервис по оформлению европротокола

CustomsForum.ru04:23

В ноябре в Петербурге начнет работу сервис по оформлению ДТП за 15 минут

АиФ Санкт-Петербург07:00

Эксперимент по оформлению «Европротокола» онлайн стартует в Петербурге и области осенью

Фонтанка.Ру06:15

В ноябре в Петербурге начнут тестировать суперсервис по оформлению ДТП онлайн

АБН05:56

Власти решили запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

РБК05:00

В Петербурге и Ленобласти запустят сервис для экспресс-оформления ДТП

Город+07:14
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Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

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Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

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Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
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Футбол

Бывший хавбек «Сент-Этьена» Кабелла перешел в «Краснодар»

Хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла перешел в «Краснодар».
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Слухи о смерти Эрдогана опровергли

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Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

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Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Обновлено в 09:18
Политика

Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
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Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
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Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в Instagram

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым зарабатывающим спортсменом в Instagram, передает The Sun.
Обновлено в 04:15
Гаджеты

В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C

ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.
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Кино

Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Политика

В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко

Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Обновлено в 09:00
Экономика

ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы

Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
Обновлено в 03:58
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
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Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
Экономика

ВТБ пообещал запустить новое мобильное приложение в 2020 году

В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:49
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
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Теннис

Потапова вышла во второй круг турнира в Юрмале

Обновлено в 08:51
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Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено 22 июля в 03:13
Наука

На дне Балтийского моря обнаружили древний лес

Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
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Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит»

Вратарь Александр Васютин рассказал о возвращении в «Зенит».
Обновлено в 08:23
Спорт

Российские пловцы стали четвертыми в комбинированной эстафете на ЧМ

Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной микст-эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Футбол

«Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе

Сегодня было принято решение, что матч «Зенит» - «Оренбург» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги, примет «Оренбург» на своем домашнем стадионе «Газовик».
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Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
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