с чего всё началось

Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД.

Власти решили запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

Политика Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Политика Слухи о смерти Эрдогана опровергли Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Политика Вакарчук выступил перед российскими олигархами Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Футбол Роналду возглавил рейтинг самых зарабатывающих спортсменов в Instagram Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым зарабатывающим спортсменом в Instagram, передает The Sun.

Гаджеты В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.

Кино Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма "7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.

Политика В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.

Экономика ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Экономика НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.

Экономика ВТБ пообещал запустить новое мобильное приложение в 2020 году В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Наука Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).

Наука На дне Балтийского моря обнаружили древний лес Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.

Спорт Российские пловцы стали четвертыми в комбинированной эстафете на ЧМ Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной микст-эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.

Футбол «Оренбург» примет «Зенит» на своем домашнем стадионе Сегодня было принято решение, что матч «Зенит» - «Оренбург» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги, примет «Оренбург» на своем домашнем стадионе «Газовик».

Футбол Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.