Энергетика
Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензинИнтерфакс 02:26
Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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