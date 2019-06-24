Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензинИнтерфакс 02:26

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.

с чего всё началось

Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.

Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензин

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