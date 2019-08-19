Мать подростка, убившего семью под Ульяновском и покончившего с собой, раньше имела проблемы с алкоголем, но позже вылечилась и вообще не пила, сообщила в понедельник РИА Новости министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

с чего всё началось

Убитая сыном под Ульяновском мать подростка ранее имела проблемы с алкоголем и была поставлена на контроль органов соцзащиты. Об этом рассказала министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

Власти региона рассказали об убитой под Ульяновском матери подростка

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