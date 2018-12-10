Правительство России отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ) для ПАО «Газпром» при поставках потребителям, не относящимся к населению, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене

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