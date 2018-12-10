Энергетика

Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене
РБК
17:35

Правительство России отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ) для ПАО «Газпром» при поставках потребителям, не относящимся к населению, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
РБК17:35

Подробнее о событии

Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене

РБК17:35

Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в России

ТАСС14:20

Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ «Газпрома»

Российская газета13:55

Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Интерфакс13:14

Дмитрий Медведев отпустил цены на сжиженный газ для предприятий

Говорит Москва13:41

Правительство отменит регулирование цен на СПГ внутри России

Вести.Финанс07 декабря в 06:55

Постановление о либерализации цен на СПГ в России выйдет в ближайшее время

Финмаркет07 декабря в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
Энергетика

На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло

Стоит напомнить, что с 1 ноября на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Тариф увеличился до 8 550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.
Обновлено в 17:41
Энергетика

В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин

В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено в 16:44
Энергетика

Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии

Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26
Энергетика

«Газпром нефть» углубляется в Арктику

«Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу на Лескинском участке на Гыдане, заплатив по итогам аукциона 500 млн руб.
Обновлено в 17:11
Энергетика

Нефть подешевела на 3% на фондовых биржах

Нефть марок Brent и WTI упала в цене на 2,71% — до $60 за баррель.
Обновлено в 15:04
Энергетика

Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Обновлено в 12:09
Энергетика

Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ

Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика

В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ

До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 06:26
Энергетика

СИБУР может стать партнером «Иркутской нефтяной компании»

Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила СИБУРу стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.
Обновлено в 14:43
Энергетика

Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,48% — «Укртрансгаз»

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 декабря составил 15,664 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,48%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:02
Энергетика

В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд

Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.
Обновлено 07 декабря в 17:10
Энергетика

США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти

США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти.
Обновлено 08 декабря в 01:35
Энергетика

Индекс промпроизводства Якутии вырос за счет добычи полезных ископаемых

Индекс промышленного производства Якутии с января по октябрь 2018 года вырос на 6,6%, заявил 10 декабря ТАСС замминистра экономики республики Василий Десяткин.
Обновлено вчера в 21:10
Главное