Энергетика
Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене
Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной ценеРБК17:35
Правительство России отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ) для ПАО «Газпром» при поставках потребителям, не относящимся к населению, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
РБК17:35
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Постановление о либерализации цен на СПГ в России выйдет в ближайшее время
Финмаркет07 декабря в 03:11
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
Энергетика
На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло
Стоит напомнить, что с 1 ноября на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Тариф увеличился до 8 550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.
Обновлено в 17:41
Энергетика
В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин
В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.
Обновлено в 16:44
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26
Энергетика
«Газпром нефть» углубляется в Арктику
«Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу на Лескинском участке на Гыдане, заплатив по итогам аукциона 500 млн руб.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Нефть подешевела на 3% на фондовых биржах
Нефть марок Brent и WTI упала в цене на 2,71% — до $60 за баррель.
Обновлено в 15:04
Энергетика
Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Обновлено в 12:09
Энергетика
Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ
Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика
В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ
До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено в 07:13
Энергетика
Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 06:26
Энергетика
СИБУР может стать партнером «Иркутской нефтяной компании»
Иркутская нефтяная компания (ИНК), подконтрольная Николаю Буйнову, предложила СИБУРу стать партнером в крупном газохимическом проекте в Восточной Сибири.
Обновлено в 14:43
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,48% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 декабря составил 15,664 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,48%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:02
Энергетика
В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд
Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.
Обновлено 07 декабря в 17:10
Энергетика
США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти
США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти.
Обновлено 08 декабря в 01:35
Энергетика
Индекс промпроизводства Якутии вырос за счет добычи полезных ископаемых
Индекс промышленного производства Якутии с января по октябрь 2018 года вырос на 6,6%, заявил 10 декабря ТАСС замминистра экономики республики Василий Десяткин.
Обновлено вчера в 21:10