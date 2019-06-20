Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системыРБК 00:00
Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году. Эта пенсионная модель призвана модернизировать замороженную в 2014 году накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Происшествия
В Шереметьево умер турист, пишут СМИ
В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:00
Экономика
Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн
До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок
Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Политика
Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Экономика
АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний
По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.
Обновлено вчера в 23:25
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Федун рассказал, откуда взялась выплата 700 млн рублей агентам
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал опубликованную на сайте Российского футбольного союза информацию о выплате агентам 700 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
США осознанно нагнетают обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков
США осознанно нагнетают обстановку в персидском заливе, Вашингтон старается максимально осложнить ситуацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 03:05
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Технологии
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Корпорация Google и руководство видеохостинга YouTube всерьез думают над тем, чтобы перенести весь детский контент в отельный продукт.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Рябков: США блокируют работу над протоколом к Конвенции о биологическом оружии
США продолжают блокировать попытки возобновить работу над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Обновлено в 03:17
Происшествия
ДТП с участием маршрутки произошло в Москве
Маршрутка столкнулась с двумя иномарками на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:13
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска
Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский показал журналистам «прикольную вещь» в своём кабинете
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
«МЮ» покупает защитника «Кристал Пэлас» за 62 млн евро
Трансфер игрока обойдется "красным дьяволам" в 62 миллиона евро.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Италии в жилом доме произошел взрыв
В итальянском городе Гориция в жилом двухэтажном доме произошел взрыв, передает телеканал TGCOM24.
Обновлено в 03:01
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.
Обновлено в 03:37
Политика
Бойко рассказал о цели визита в Россию
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение
Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Психологическую реабилитацию Алибасов пройдет в Казахстане
Фото: первое интервью Бари Алибасова после выхода из комы У папы осталась лишь психологическая травма.
Обновлено в 01:45