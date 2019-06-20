Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системыРБК 00:00
Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году. Эта пенсионная модель призвана модернизировать замороженную в 2014 году накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
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с чего всё началось
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.РБК00:00
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