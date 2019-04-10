Экономика
Власти рассматривают надзорные каникулы для самозанятыхКоммерсантъ 11:07
Правительство России рассматривает возможность введения контрольно-надзорных каникул для самозанятых граждан, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Срок каникул может составить пять лет.
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