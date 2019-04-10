Экономика

Власти рассматривают надзорные каникулы для самозанятыхКоммерсантъ 11:07

Правительство России рассматривает возможность введения контрольно-надзорных каникул для самозанятых граждан, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Срок каникул может составить пять лет.
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Власти рассматривают надзорные каникулы для самозанятых

Коммерсантъ11:07

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Российская газета11:00

Для самозанятых могут ввести надзорные каникулы

Финмаркет10:01

Власти РФ задумались о надзорных каникулах для самозанятых

News.ru10:39
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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