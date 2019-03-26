Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсетиРБК вчера в 09:34

Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.

с чего всё началось

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил РБК, что учительница школы №13 Барнаула Татьяна Кувшинникова принесла заявление об увольнении сама, но «необходимо разобраться, не было ли давления».

Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсети

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