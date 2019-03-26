Общество

Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсетиРБК вчера в 09:34

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил РБК, что учительница школы №13 Барнаула Татьяна Кувшинникова принесла заявление об увольнении сама, но «необходимо разобраться, не было ли давления».
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Уволенную за фото в купальнике учительницу из Барнаула защищает министр образования региона

Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.
Народные новостивчера в 10:06

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Минпросвещения поручило разобраться в увольнении учительницы из Барнаула

РБК04:08

Минпросвещения РФ поручило разобраться с увольнением учительницы из Барнаула

Народные новости03:08

Алтайский министр образования готов предложить работу учительнице, уволившейся из-за фото в купальнике

Алтапрессвчера в 06:28

Минпросвещения выяснит, что действительно стоит за увольнением барнаульской учительницы

Телеканал 360°03:17

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

РИА Новостивчера в 18:24

Алтайский министр назвал ошибкой увольнение учительницы за фото в купальнике

Московский Комсомолецвчера в 18:25

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

RT на русском02:48
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Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
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Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате

Доклад врачи встретили громкими аплодисментами. В ответ кто-то из зала иронично прокомментировал, что «это, наверное, средняя по больнице».
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Армия и оружие

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Предварительно установлено, что инициатором акта членовредительства стал 31-летний рецидивист, который уже имеет судимости за убийство, разбои и грабежи.
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В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
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