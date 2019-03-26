Общество
Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсетиРБК вчера в 09:34
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил РБК, что учительница школы №13 Барнаула Татьяна Кувшинникова принесла заявление об увольнении сама, но «необходимо разобраться, не было ли давления».
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с чего всё началось
Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.Народные новостивчера в 10:06
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Алтайский министр назвал ошибкой увольнение учительницы за фото в купальнике
Московский Комсомолецвчера в 18:25
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