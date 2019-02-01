В небе над Кубой прогремел взрывРИА Новости 15:23

Взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе, очевидцы сообщают о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это возможным падением метеорита. По данным местных СМИ, очевидцы с места происшествия сообщали о мощном взрыве, а в небе был виден огонь и столб дыма.

В небе над Кубой прогремел взрыв

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