Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублейГазета.Ru 04:38

"Средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч руб." - сообщили в департаменте, сославшись на прогнозируемые темпы роста экономики и реальных зарплат. Там отметили, что за последние несколько лет власти наблюдают рост реальных зарплат в Москве на 5-10% в год.

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

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