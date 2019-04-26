Общество

Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жильяРИА Новости 16:19

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин поручил выделить деньги на ремонт жилья в горевшем Забайкалье

Москва 2416:32

Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жилья

РИА Новости16:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Игры

Крысы как оружие: вышел геймплейный трейлер A Plague Tale: Innocence

Обновлено в 11:03
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Политика

Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

Киевский суд получил иск, содержащий запрет на выезд Петра Порошенко, потерпевшего поражение в ходе президентских выборов, за территорию страны, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 17:17
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Общество

СМИ: архиепископ Нью-Йорка опубликовал список священников, подозреваемых в домогательствах

Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 16:47
Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Политика

В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады

Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:33
Кино

«Мстители 4» стартовали с рекордами в международном прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" выйдет в американский прокат 26 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:56
Космос

Объяснено появление нового атмосферного явления

Обновлено в 08:16
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Васин перешел в ЦСКА в январе 2011 года. На счету футболиста 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Самолет «Аэрофлота», летевший в Москву, аварийно сел в Риге

Обновлено в 08:55
Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве газа в Дагестане

Обновлено в 16:42
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения

До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Транспорт

Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники

Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58
Гаджеты

Realme готовит флагманский смартфон без вырезов и отверстий в экране

Обновлено в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Забайкальский край
Регион в России
Субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа и Восточно-Сибирского экономического района. Административный центр - город Чита.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное