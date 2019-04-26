Общество
Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жильяРИА Новости 16:19
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Политика
Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
Киевский суд получил иск, содержащий запрет на выезд Петра Порошенко, потерпевшего поражение в ходе президентских выборов, за территорию страны, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 17:17
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Общество
СМИ: архиепископ Нью-Йорка опубликовал список священников, подозреваемых в домогательствах
Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 16:47
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Политика
В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады
Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:33
Кино
«Мстители 4» стартовали с рекордами в международном прокате
Фильм "Мстители 4: Финал" выйдет в американский прокат 26 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:56
Космос
Объяснено появление нового атмосферного явления
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года
Васин перешел в ЦСКА в январе 2011 года. На счету футболиста 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве газа в Дагестане
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Транспорт
Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники
Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58