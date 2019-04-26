Общество

Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жильяРИА Новости 16:19

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин поручил выделить деньги на ремонт горевшего жилья в Забайкалье

МИР 2417:25

Путин поручил выделить деньги на ремонт жилья в горевшем Забайкалье

Москва 2416:32

Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жилья

РИА Новости16:19
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Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
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Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
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Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Экономика

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Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

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