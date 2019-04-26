Общество
Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жильяРИА Новости вчера в 16:19
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Религия
Великая суббота: что происходило две тысячи лет назад, что происходит в церкви сегодня
В Великую пятницу в Церкви вспоминали распятие Христа и Его смерть на Кресте, которая произошла примерно около трех часов дня по нашему времени.
Обновлено вчера в 15:58
Хоккей
«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
РФ допускает создание зоны безопасности на севере Сирии под контролем Дамаска
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что Москва допускает создание зоны безопасности на севере Сирии, если ее будет контролировать Дамаск.
Обновлено вчера в 10:04
Космос
Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу
Объявление агентства поступило после того, как зонд Hayabusa2 выпустил взрывное устройство на астероиде Рюгу в начале этого месяца, чтобы создать кратер на его поверхности и выкопать материал и узнать больше о происхождении жизни на Земле.
Обновлено 25 апреля в 09:50
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Происшествия
В кузбасской аптеке едва не погиб двухлетний мальчик
Инцидент произошёл 26 апреля в Ленинске-Кузнецком. Горожанин, ставший участником этой истории, рассказал о случившемся в социальной сети.
Обновлено в 00:03
Авто
В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant
Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено вчера в 08:53
Космос
Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа
Обновлено вчера в 20:19
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Энергетика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра
Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 06:29
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Гогену Солнцеву потребовалась помощь психоаналитика
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы
Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено вчера в 08:16
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50