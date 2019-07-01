Экономика
Власти продлили действие нулевой экспортной пошлины на пшеницуВести.Финанс 08:30
Правительство РФ продлило действие нулевой ввозной таможенной пошлины на пшеницу с 1 июля 2019 г.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
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Экономика
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Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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