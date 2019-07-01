Экономика

Власти продлили действие нулевой экспортной пошлины на пшеницуВести.Финанс 08:30

Правительство РФ продлило действие нулевой ввозной таможенной пошлины на пшеницу с 1 июля 2019 г.
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Нулевую пошлину на экспорт пшеницы из РФ продлили до июля 2021 года

Интерфакс04:55

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Российская газета05:12

Пошлину на экспорт российской пшеницы обнулили до 2021 года

Московский Комсомолец05:05

Правительство продлило нулевую пошлину на экспорт пшеницы на два года

Rambler News Service04:56

Россия продлила действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Аргументы и Факты06:01

Кабмин продлил действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года

ТАСС04:49

Кабмин РФ продлил до 1 июля 2021 г действие нулевой экспортной пошлины на пшеницу

ПРАЙМ04:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Ашберн

На какие продукты из Молдовы Россия продлила нулевые пошлины до конца года

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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