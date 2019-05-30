Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсииРИА Новости вчера в 16:50
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
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Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.РИА Новостивчера в 16:50
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Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб
Говорит Москвавчера в 16:46
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