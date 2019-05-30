Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсииРИА Новости вчера в 16:50
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.РИА Новостивчера в 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб
Говорит Москвавчера в 16:46
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Происшествия
«53 рубца на сердце Белоруссии». История трагедии на «Немиге»
30 мая 1999 года в результате массовой давки в Минске погибли более 50 человек.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Стала известна дата открытия автозавода Haval под Тулой
Официальное открытие нового завода Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области состоится 5 июня.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено 28 мая в 12:15
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия
На Приморском шоссе BMW на скорости вылетела в кювет
Автомобиль "БМВ" столкнулся с "Мерседесом", а после удара улетел в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено вчера в 13:13
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Житель Башкирии жестоко убил свою 7-летнюю дочь
Девочка скончалась на месте происшествия. Мужчину в настоящий момент задержали, решается вопрос о мере пресечения.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.
Обновлено в 01:52
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%
Генеральный директор потребительского подразделения компании в Испании Пол Ван рассказал, что продажи Huawei резко упали на 25-30%.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Жена Стаса Костюшкина перенесла замершую беременность
После случившегося Юлия еще долго не могла забеременеть, но в конце концов их с мужем мечта осуществилась – у них родился сын Мирон.
Обновлено вчера в 09:45
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
«Черная программа»: США готовят новые ядерные ракеты для В-21
Американские военные обозреватели отметили существенный прогресс в так называемой "черной программе", в рамках которой США создают новый бомбардировщик В-21.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Экономика
Диагноз — ОЭЗ: Счетная палата раскритиковала особые экономические зоны
Счетная палата раскритиковала работу Особых экономических зон.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Владельцев жилья обложат налогами за краткосрочную аренду
Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:04
Энергетика
На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин
Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.
Обновлено в 01:53
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08