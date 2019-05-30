Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсииРИА Новости вчера в 16:50

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

с чего всё началось

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

Транспорт СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.

Происшествия «53 рубца на сердце Белоруссии». История трагедии на «Немиге» 30 мая 1999 года в результате массовой давки в Минске погибли более 50 человек.

Авто Стала известна дата открытия автозавода Haval под Тулой Официальное открытие нового завода Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области состоится 5 июня.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном» Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Происшествия На Приморском шоссе BMW на скорости вылетела в кювет Автомобиль "БМВ" столкнулся с "Мерседесом", а после удара улетел в кювет, где перевернулся и врезался в дерево.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Кино Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Происшествия Житель Башкирии жестоко убил свою 7-летнюю дочь Девочка скончалась на месте происшествия. Мужчину в настоящий момент задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Происшествия В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.

Гаджеты Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30% Генеральный директор потребительского подразделения компании в Испании Пол Ван рассказал, что продажи Huawei резко упали на 25-30%.

Шоу-бизнес Жена Стаса Костюшкина перенесла замершую беременность После случившегося Юлия еще долго не могла забеременеть, но в конце концов их с мужем мечта осуществилась – у них родился сын Мирон.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Армия и оружие «Черная программа»: США готовят новые ядерные ракеты для В-21 Американские военные обозреватели отметили существенный прогресс в так называемой "черной программе", в рамках которой США создают новый бомбардировщик В-21.

Экономика Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.

Футбол Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.

Общество Владельцев жилья обложат налогами за краткосрочную аренду Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги, пишет "Коммерсант".

Энергетика На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.