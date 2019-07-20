Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акцийРБК 05:00
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).РБК05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:40, Вашингтон
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Врач-гериатр, занимающийся лечением болезней преклонного возраста, Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости.
Обновлено в 08:22
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Обновлено в 06:45
Общество
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Обновлено в 03:08
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Луценко сообщил о «горячих версиях» убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета допрошены и проверены десятки тысяч человек.
Обновлено в 08:20
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Политика
В Москве проходит митинг по выборам в Мосгордуму
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили агентству, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.
Обновлено в 08:21
Политика
Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области будут ускорены
Обновлено 18 июля в 18:40
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Вооруженные люди в масках устроили налет на торговый центр в Париже
Несколько вооруженных людей в масках устроили налет на крупный торговый центр Galeries Lafayette в Париже.
Обновлено в 08:16
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:05
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Бойко заявил о важности рынка России для Украины
Бойко считает, что Украина почти потеряла рынок России, и поэтому он старался возвратить его с помощью данной встречи.
Обновлено в 06:22
Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Завтра тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов»
В субботу, 20 июля, тульский «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в рамках 2-го тура молодежного первенства России.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020
Обновлено в 08:13