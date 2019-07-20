Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).

с чего всё началось

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.

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