Экономика

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акцийРБК 05:00

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
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с чего всё началось

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
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