Экономика

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акцийРБК 05:00

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
РБК05:00

Подробнее о событии

Россиянам могут ограничить вложения в иностранные акции

ГЛАС.RU07:31

Россиянам могут ограничить покупку иностранных акций

Экономика сегодня07:17

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

РБК05:00

Стань брокером — получишь результат. Или не получишь. Центробанк и участники фондового рынка борются за несуществующего инвестора

Новая газета07:20

Названа дата запрета покупок акций иностранных компаний для россиян

DP.RU06:08

Россиянам запретят покупать акции иностранных компаний

News.ru05:48

Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ru06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Общество

Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Военнослужащие доставили 10 тонн гуманитарной помощи в Тулун

Как заявил накануне президент Владимир Путин по итогам инспекции пострадавших от паводка районов, группировка Минобороны и других силовых структур останется в Иркутской области до особого распоряжения.
Обновлено в 07:22
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Авто

ЛуАЗ переделали в четырехосный вездеход высокой проходимости

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе

Обновлено вчера в 14:44
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество

Битва тортов началась в Парке Горького

Обновлено в 06:42
Технологии

Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу

Обновлено вчера в 13:01
Энергетика

На крупнейшем в Ливии месторождении приостановили добычу нефти

На крупнейшем в Ливии месторождении Шарара на юго-западе страны приостановили добычу нефти.
Обновлено в 07:04
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

Убийство Гитлера могло завершить Вторую мировую войну на год раньше

Ровно 75 лет назад, 20 июля 1944 года, в Растенбурге произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Трехмесячный ребенок скончался после ДТП под Гвардейском

В ночь на субботу, 20 июля, в калининградской больнице умер пострадавший в жестком дорожно-транспортном происшествии под Гвардейском трехмесячный ребенок.
Обновлено в 07:09
Политика

Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Политика

На выборах в Верховную раду победит кукловод Коломойский

Накануне внеочередных выборов в Верховную раду, которую Владимир Зеленский распустил прямо в своей инаугурационной речи, расклад таков: партия нового президента «Слуга народа» набирает по опросам разных социологических агентств от примерно 42 процентов до более 51 процента голосов.
Обновлено в 04:41
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Медики рассказали о скрытых опасностях твердого сыра

Именно поэтому в день рекомендуется съедать не более 30-50 граммов твердого сыра. Врачи советуют отталкиваться от жирности сыра.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

В Британии родился первый ребенок без матери

Обновлено вчера в 02:28
Политика

Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Политика

На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

Обновлено в 07:05
Путешествия

В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовленный на мосту кофе

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России

В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
Обновлено в 05:34
Общество

В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов

В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.
Обновлено в 07:17
Главное