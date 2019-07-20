Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акцийРБК 05:00
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
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с чего всё началось
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).РБК05:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совмещения режима антироссийских санкций и диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 00:50
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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
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Обновлено вчера в 01:52
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Несколько человек пострадали от слезоточивого газа в метро Лондона
Полицейские просят очевидцев сообщить любую информацию о предполагаемых правонарушителях.
Обновлено в 07:59
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Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14