Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акцийРБК 05:00
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
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с чего всё началось
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).РБК05:00
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Политика
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Toyota Motor готовится выпустить на индийский рынок «заряженную» версию Fortuner TRD, разработанную собственным тюнинг-подразделением Toyota Racing Development.
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Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
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Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области будут ускорены
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На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
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Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
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Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
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Футбол
Илья Геркус: «После ухода из „Локомотива“ у меня не осталось никакого осадка»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об отношении к железнодорожникам после ухода из клуба.
Обновлено в 07:42
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Обновлено в 07:05
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Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
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Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
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Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
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Популярный пермский актер Николай Наумов снялся в фильме «Сердце Пармы».
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Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58