Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акцийРБК 05:00
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
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Политика
Убийство Гитлера могло завершить Вторую мировую войну на год раньше
Ровно 75 лет назад, 20 июля 1944 года, в Растенбурге произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Единоборства
Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
США разместят войска в Саудовской Аравии
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Игры
"Что это было?!": как фанаты отреагировали на первый трейлер "Ведьмака"
Из которого буквально с первых секунд становится ясно, почему, во-первых, шоу не было тут же, еще до премьеры, продлено на второй сезон (пока всё на уровне слухов) - как это бывает с особо перспективными проектами, во-вторых - почему "Ведьмака" усердно презентуют не иначе, как одну из главных замен "Игре престолов".
Обновлено в 06:33
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Футбол
Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке африканских наций - 2019, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:57
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть
Первый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области подключили к сети, он работает на мощности 1070 МВт.
Обновлено в 01:44
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей
Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео
Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Обновлено в 04:45
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по делу о взяточничестве
Первого замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области Дениса Шматова подозревают в получении взятки.
Обновлено в 06:41
Авто
Hyundai Accent и Elantra получат вариатор
Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.
Обновлено в 02:24
Хоккей
«Салават Юлаев» отправился в Финляндию на первый сбор
Обновлено в 05:34