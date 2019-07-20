Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акцийРБК 05:00
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
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с чего всё началось
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).РБК05:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Кино
Netflix показал двухминутный тизер первого сезона «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Экономика
Николаев: мост через реку Лена поможет экономить более 8 млрд рублей в год
Строительство моста через реку Лена позволит снизить расходы на северный завоз в Якутии на 8,4 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 10:42
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Общество
Беглов поручил построить в Петербурге современный музыкальный фонтан
Градоначальник предложил выбрать место для нового музыкального фонтана с подсветкой и построить его уже в следующем году.
Обновлено в 08:38
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Крылья Советов» - «Арсенал»: еще одна победа хозяев?
В прошлом туре «Крылья Советов» расправились с ЦСКА – в нашем прогнозе мы оценили их шансы на успех в игре с «Арсеналом» 20 июля.
Обновлено вчера в 06:41
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Замначальника самарского управления ФСИН арестован на два месяца
Самарский районный суд арестовал первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, ранее задержанного при получении взятки.
Обновлено в 06:41
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Не менее 18 боевиков «Талибан» уничтожены за сутки в Афганистане
По меньшей мере 18 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы за сутки в ходе операций в различных провинциях Афганистана.
Обновлено в 10:00
Происшествия
«Максидом» на Дунайском проспекте эвакуировали
Обновлено в 08:07
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Политика
МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом на борту стартовал к МКС с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Футбол
РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах
Перед началом первенства глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что видеоповторы планируют использовать с первого тура чемпионата, однако внедрить систему к старту сезона не удалось.
Обновлено в 09:02
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Единоборства
Пакьяо и Турман успешно прошли взвешивание
Обновлено в 00:47
Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15