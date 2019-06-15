Происшествия
Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганамиLenta.ru 08:58
Глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал помочь семье Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом глава региона рассказал Telegram-каналу Daily Storm. По словам Белозерцева, у погибшего остались супруга и пятилетняя дочь.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В ДТП под Воронежем погибли семь человек
Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
Обновлено в 15:25
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Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
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Российский рынок автобусов упал на 5%
По итогам мая 2019 года российский рынок автобусов сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:22
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Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Общество
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Здоровье
В Дагестан приехали с рабочим визитом ведущие кардиологи России
В ходе состоявшегося оперативного совещания ведущими специалистами страны были отмечены положительные сдвиги в оказании кардиологической помощи в Дагестане, и одновременно обозначены большие возможности для ее совершенствования.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
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Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS
Обновлено в 18:05
Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Футбол
Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»
Даже сам Маурицио не знает, когда это произойдет.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Политика
В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе
Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» обвинила во всех бедах семьи Жанны Фриске, умершей четыре года назад, ее мужа Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 14:39
Политика
NZZ (Швейцария): неспособность к свободе. Климат в Германии становится все более репрессивным (Neue Zürcher Zeitung)
В Германии любят ссылаться на уроки истории, когда хотят подавить какие-либо процессы «в зародыше».
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Росстат впервые назвал число погибших при военных действиях граждан
В 2018 году при военных действиях погибли четыре человека: трое горожан и один селянин.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Общество
Чудеса прогресса: скоро начнется стройка поселка, напечатанного на 3D-принтере
Острый вопрос с дешевым социальным жильем в Южной Америке планируют решить с помощью 3D-принтера.
Обновлено в 14:08
Общество
Во Франции прошла 31-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Егор Крид стал совершенно неузнаваем
Обновлено в 17:20
Общество
Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам
Обновлено в 17:31
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Экономика
Арендаторы расхватали магазины и офисы
В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Политика
Посол России в США рассказал, как улучшить отношения двух стран
Для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией в США и развивать деловые контакты, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 18:59