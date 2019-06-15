Происшествия

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганамиLenta.ru 08:58

Глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал помочь семье Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом глава региона рассказал Telegram-каналу Daily Storm. По словам Белозерцева, у погибшего остались супруга и пятилетняя дочь.
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Чемодановка: семье погибшего помогут выплатить 1 млн рублей кредита

Пензенская правда17:24

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Газета.Ru12:55

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The Penza Post16:06

Чемодановку после конфликта с цыганами благоустроят

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РИА Новости14:37

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ТАСС16:29

Губернатор Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

РБК11:12
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Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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