Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под ПензойРБК вчера в 19:41

Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и помогут выплатить взятый им кредит. Об этом заявил пензенский губернатор Иван Белозерцев, видеозапись его выступления опубликована в Instagram.

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

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