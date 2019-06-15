Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под ПензойРБК вчера в 19:41

Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и помогут выплатить взятый им кредит. Об этом заявил пензенский губернатор Иван Белозерцев, видеозапись его выступления опубликована в Instagram.
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