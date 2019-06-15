Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под ПензойРБК вчера в 19:41

Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и помогут выплатить взятый им кредит. Об этом заявил пензенский губернатор Иван Белозерцев, видеозапись его выступления опубликована в Instagram.
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После массовой драки в селе Чемодановка под Пензой отремонтируют дорогу

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Власти погасят кредиты погибшего в драке в селе Чемодановка и его сестры

Коммерсантъвчера в 20:45

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

Lenta.ruвчера в 08:58

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ТАССвчера в 16:29

Губернатор Пензенской области пообещал выплатить кредит погибшего в массовой драке

RT на русскомвчера в 15:12

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

РИА Новостивчера в 14:37

Власти пообещали погасить кредиты семьи погибшего в драке в Чемодановке

Газета.Ruвчера в 20:05
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Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Происшествия

У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон

В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
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В Пензенской области задержали еще 12 участников массовой драки

Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали еще 12 участников драки, в которой погиб житель села Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:28
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За Тель-Авив проголосовали 27% участников опроса, Берлин – 8% и Сеул – 4%. Медицинский туризм включает в себя получение медицинских услуг за пределами региона проживания, а также совмещение отдыха с лечением в России и за ее пределами.
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Троица 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
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Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
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Политика

Пушков раскритиковал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:56
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В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский опубликовал расследование проведения чемпионата Moscow Cyber CUP по FIFA 19 в своём Telegram-канале «Штаны на киберлямках».
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Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
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Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
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Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
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СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
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Великобритания отправит спецназ в Персидский залив

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Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»

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Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником.
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
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Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

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Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено вчера в 14:06
Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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