Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под ПензойРИА Новости 14:37

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

После массовой драки в селе Чемодановка под Пензой отремонтируют дорогу

Эхо Москвы20:20

Власти пообещали погасить кредиты семьи погибшего в драке в Чемодановке

Газета.Ru20:05

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

Lenta.ru08:58

Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

ТАСС16:29

Губернатор Пензенской области пообещал выплатить кредит погибшего в массовой драке

RT на русском15:12

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

РИА Новости14:37

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

РБК19:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество

Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»

Обновлено в 10:12
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
Общество

Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова

Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье

Туристы из России и Узбекистана пострадали во время аварии в Турции, передает ФАН.
Обновлено в 07:50
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Происшествия

Под Пензой местные жители перекрыли трассу после массовой драки

Федеральную трассу М-5 перекрыли жители села Чемодановка 14 июня в Пензенской области после массовой драки с участием представителей местной цыганской общины, сообщает региональное издание «Пенза-Взгляд».
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество

Семь фактов о прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой

Факт первый: прошлые поручения исполняются Прямой диалог с губернатором начался со злободневного вопроса югорчан: транспортного.
Обновлено в 20:00
Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Политика

Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:39
Наука

Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия

Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в Бразилии

Обновлено в 18:54
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено в 13:49
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Британия решила направить спецназ в Персидский залив

Обновлено в 18:34
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 21:34
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено в 08:01
Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
Главное