Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под ПензойРИА Новости 14:37

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
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Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

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