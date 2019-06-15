Происшествия
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под ПензойРИА Новости 14:37
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
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