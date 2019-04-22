Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»РИА Новости 02:26
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
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Подведомственная Минэнерго компания может стать оптовым поставщиком топлива в Крым
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