Энергетика

Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»РИА Новости 02:26

Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
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