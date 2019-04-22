Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»РИА Новости 02:26
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Подведомственная Минэнерго компания может стать оптовым поставщиком топлива в Крым
Ведомостивчера в 22:59
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в чемпионате Испании
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Ветеран умер на лавочке у Кизильской районной больницы
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Обновлено в 01:28
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Футбол
«Спартак» в большинстве победил «Енисей»
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете
Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Кабардино-Балкарии на свалке нашли тело младенца в пакете
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.
Обновлено вчера в 14:37
Гаджеты
У архитектуры дисплеев AMOLED R-G-B1-B2 обнаружилось еще одно достоинство
В 2010 году компания Universal Display представила новую архитектуру пикселей дисплея AMOLED — R-G-B1-B2, в которой к элементам красного, синего и зеленого цветов добавлен фосфоресцирующий элемент голубого цвета.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми
Эсминец типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) ВМС США в воскресенье прибыл в порт грузинского города Батуми (Аджарская АР).
Обновлено вчера в 11:03
Теннис
Медведев вошел в топ-5 чемпионской гонки ATP
Чемпионская гонка ATP от 22 апреля: 1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2405 2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1965 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1550 5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1255 6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1235 7 (97).
Обновлено в 01:51
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
На Дальнем Востоке открылась продажа льготных авиабилетов
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский пообещал разогнать генштаб Украины
Украинскую армию ожидают кардинальные перемены.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37