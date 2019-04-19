Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил КозакРИА Новости 08:14

Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "Группе ГАЗ", но в пределах разумного, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Происшествия Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.

Политика США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

Происшествия У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга.

Армия и оружие Шесть кораблей НАТО вошли в польскую Гдыню Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт города Гдыня на севере Польши.

Политика Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.

Политика Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Общество В Москве ожидается потепление до +25 °С На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Общество Штормовой ветер и дождь со снегом ожидаются в Крыму в субботу "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с, ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом", - говорится в сообщении.

Происшествия В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.

Политика В Пекине в форуме «Один пояс — один путь» поучаствуют лидеры 37 стран Во втором форуме "Один пояс — один путь", который пройдёт в Пекине 25−27 апреля, примут участие лидеры почти 40 государств и правительств.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов.

Происшествия Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.

Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Космос Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.

Здоровье В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.

Экономика Суд принял ещё одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году ПриватБанка, бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.

Происшествия Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов Журналистка Лайра Макки (Lyra McKee) была убита во время освещения беспорядков в Северной Ирландии.

Здоровье Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.

Происшествия Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.