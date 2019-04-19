Экономика
Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил КозакРИА Новости 08:14
Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "Группе ГАЗ", но в пределах разумного, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.
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Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Транспорт
В аэропорту Внуково в зонах вылета появились капсульные отели
Внуково стал первым аэропортом в Москве, где появились капсульные отели.
Обновлено в 09:55
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Происшествия
У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ
Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Шесть кораблей НАТО вошли в польскую Гдыню
Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт города Гдыня на севере Польши.
Обновлено в 08:23
Политика
Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии
Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Умерла актриса из «Принцессы цирка» Ирина Цывина
Скончалась актриса, которая сыграла в фильме «Принцесса цирка» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки».
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы
Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Общество
Штормовой ветер и дождь со снегом ожидаются в Крыму в субботу
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с, ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Политика
В Пекине в форуме «Один пояс — один путь» поучаствуют лидеры 37 стран
Во втором форуме "Один пояс — один путь", который пройдёт в Пекине 25−27 апреля, примут участие лидеры почти 40 государств и правительств.
Обновлено в 02:09
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Музыка
Макс Покровский рассказал о новом клипе
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Ефремове столкнулись автопоезд, ГАЗель и КамАЗ: один человек погиб
Автопоезд, ГАЗель и КамАЗ столкнулись днем пятницы, 19 апреля, на 297-м километре автодороги М-4 в Ефремове.
Обновлено в 09:29
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Космос
Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе
Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено вчера в 00:40
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил «оранжевую» версию внедорожника УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Экономика
Суд принял ещё одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году ПриватБанка, бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
Журналистка Лайра Макки (Lyra McKee) была убита во время освещения беспорядков в Северной Ирландии.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе
Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Общество
Фламинго в Московском зоопарке выпустили в открытые вольеры
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Пугачева случайно «засветила» причину «предсмертных хрипов»
Многие в соцсетях отметили, что примадонна поет вовсе не так как раньше – хриплый голос Пугачевой уже давно ассоциируется у поклонников с «предсмертными хрипами».
Обновлено в 07:42