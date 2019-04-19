Экономика

Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил КозакРИА Новости 08:14

Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "Группе ГАЗ", но в пределах разумного, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о намерении правительства поддержать группу ГАЗ

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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