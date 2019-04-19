Экономика
Власти поддержат «Группу ГАЗ», заявил КозакРИА Новости 08:14
Правительство России будет оказывать необходимую поддержку "Группе ГАЗ", но в пределах разумного, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о намерении правительства поддержать группу ГАЗ
Коммерсантъ Нижний Новгород09:22
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Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
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Врачи дали положительный прогноз в лечении Дмитрия Быкова
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии сообщало, что уфимские медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга.
Обновлено в 08:57
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Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Синоптики пообещали Москве потепление до +25
В Москве температура на следующей неделе может подняться до 25 градусов тепла.
Обновлено в 08:17
Происшествия
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В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.
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Технологии
Нейросеть Facebook превратила записи теннисных матчей в интерактивную игру
После создания модели Pose2Pose превращает исходную запись с двигающимся человеком в запись с моделью его тела, двигающейся на черном фоне.
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Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
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Обновлено в 08:20
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
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Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Политика
Супруга Зеленского хочет встретиться с женой Порошенко
Обновлено в 07:37
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
Обновлено в 09:17
Экономика
«Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в России
«Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — заявили в «Роснефти».
Обновлено в 08:52
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро вместо 35.
Обновлено в 06:00
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер Мевли
Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
Обновлено в 06:36
Общество
Собянин обещал реформировать службу занятости Москвы за полтора года
Служба занятости Москвы станет эффективнее в течение года-полутора лет.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Более 70 детей отравились в Дагестане
Обновлено в 06:49
Экономика
Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
ФСБ заинтересовалась шифрованием в сим-картах последних моделей iPhone
Технология eSIM используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты: микросхема интегрируется в смартфон, планшет, «умные» часы и другие устройства на этапе производства.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Политика
Акимов попросил Путина помочь с расчисткой частот для 5G
На рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов попросил дать поручения по расчистке частот для сетей связи 5G, говорится в стенограмме на сайте Кремля.
Обновлено в 08:13