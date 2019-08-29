Транспорт
Газета.RuВ России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Ближе к Крымску, замечает человек, близкий к "Автодору". Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.Ведомостивчера в 17:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Здоровье
Новые медицинские специальности появятся в России
В России в ближайшее время могут появиться две новые медицинские специальности: IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, сообщает News.ru.
Псковское агентство информации вчера в 14:26
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки подозревает врачей в краже органов
Политическая Экспертиза вчера в 00:45
Политика
Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту Киева
Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту "Киев" (Жуляны) в ожидании прибытия граждан по процедуре обмена с РФ, передает в пятницу корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:24
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Космос
Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране
Ракета со спутником "Нахид-1" не смогла оторваться от земли и взорвалась на стартовой площадке.
Российская газета вчера в 22:25
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Происшествия
В Красноярске правоохранители пришли с проверкой в офис «МРСК Сибири»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис "МРСК Сибири" в Красноярске и проверяют документы по сделке, проведенной несколько лет назад в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Технологии
Китайский радиотелескоп FAST за два года обнаружил 93 новых пульсара
Китайский Сферический радиотелескоп с пятиметровой заполненной апертурой (FAST), являющийся крупнейшим в мире однозеркальным радиотелескопом, открыл 93 новых пульсара с октября 2017 года, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.
REGNUM 03:47
Экономика
«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток
«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО).
Ведомости вчера в 08:59
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Спорт
Российский пловец-рекордсмен утонул в Енисее
Вести.Ru 04:11
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Авто
Купе Mopar ’19 Dodge Challenger отметит юбилей кастомизации
Ателье Mopar отмечает десятилетие кастомизации заводских автомобилей FCA, в связи с чем для Северной Америки подготовлена юбилейная версия масл-кара Dodge Challenger.
Драйв 04:03
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Интернет
YouTube Premium будет бесплатным
Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ вчера в 12:19