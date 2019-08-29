Крымский мост, на который государство потратило 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог), требует продолжения. Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

с чего всё началось

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к Росавтодору, два участника совещаний и два человека, близких к «Автодору».

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

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