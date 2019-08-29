Транспорт
ВедомостиВласти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к Росавтодору, два участника совещаний и два человека, близких к «Автодору».
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с чего всё началось
Крымский мост, на который государство потратило 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог), требует продолжения. Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.Ведомостивчера в 17:34
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