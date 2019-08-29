Ближе к Крымску, замечает человек, близкий к "Автодору". Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.

с чего всё началось

Крымский мост, на который государство потратило 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог), требует продолжения. Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

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