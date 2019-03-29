Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦРБК 00:00

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор.
РБК00:00

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СМИ: власти Петербурга окончательно отказались передавать Исаакий РПЦ

Neva.Today03:42

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Мойка7803:30

В РПЦ назвали «сплетнями и вымыслами» сообщения СМИ об отказе властей Петербурга передавать Исаакий церкви

Говорит Москва02:47

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«Тема закрыта». СМИ узнали, что власти отказались от планов передать Исаакий РПЦ

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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

РБК00:00

Правительство Петербурга отказалось от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

78.ru02:49
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Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
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Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках КЭФ

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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
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Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
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Лавров и Чавушоглу проводят встречу в Анталье

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Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
Обновлено в 01:02
Энергетика

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»

Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором

Корейская компания в рамках автосалона в Сеуле представила новую версию Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 04:53
Культура

В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра

Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Театры

Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину

Художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину.
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Происшествия

Более 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

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Музыка

Ева Краузе выпустила сольный альбом «Renaissance»

«Renaissance» стал вторым сольным альбомом исполнительницы после «Люболь», который вышел в ноябре 2018 года.
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Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Великобритания с 29 марта повысит стоимость виз

С 29 марта Великобритания повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок.
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Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

Ford уведет легковые автомобили из России

Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено 27 марта в 07:30
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
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Кино

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Студия Gearbox Software в рамках выставки PAX East 2019 анонсировала третью часть Borderlands.
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Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

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Хоккей

СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции

Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.
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Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
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