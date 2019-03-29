Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦРБК 00:00
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
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с чего всё началось
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор.РБК00:00
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