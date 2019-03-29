Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦLenta.ru 01:23

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор.

с чего всё началось

Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и министерстве культуры. Собеседник издания заявил, что вопрос передачи собора «закрыт».

Общество У семьи главы «Ростеха» нашли роскошные виллы в Испании Как утверждают представители OCCRP, приемная дочь Сергея Чемезова Анастасия Игнатова два года тому назад приобрела в испанском поселке под названием С'Агаро роскошную виллу.

Технологии Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).

Политика ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.

Общество В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Политика Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Финансы Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубля Официальный курс евро на пятницу вырос на 17,02 копейки - до 72,8884 рубля, курс доллара увеличился на 20,87 копейки - до 64,8012 рубля, следует из данных Банка России.

Культура Назван самый посещаемый музей в мире В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Здоровье Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Происшествия В здании мэрии Назрани произошла стрельба Стрельба из травматического оружия произошла в здании мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.

Спорт Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.

Экономика Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Происшествия Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Политика В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Конгрессмены получат отредактированный доклад Мюллера Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.

Политика Чавушоглу исключил перепродажу С-400 Российские комплексы С-400 нужны Турции для себя, никакой перепродажи не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.