Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦLenta.ru 01:23

Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и министерстве культуры. Собеседник издания заявил, что вопрос передачи собора «закрыт».
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с чего всё началось

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор.
РБК00:00

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Сняли с повестки. Вопрос передачи Исаакия церкви больше не обсуждается

АиФ Санкт-Петербург06:33

Директор Исаакия Мудров: Об отказе передать Исаакиевский собор РПЦ пока не слышал

78.ru05:51

«Тема закрыта». СМИ узнали, что власти отказались от планов передать Исаакий РПЦ

Фонтанка.Ру01:50

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Мойка7803:30

Исаакиевский собор с радостью встретит гостей Евро-2020

Петербургский дневник05:22

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

РБК00:00

В РПЦ назвали «сплетнями и вымыслами» сообщения СМИ об отказе властей Петербурга передавать Исаакий церкви

Говорит Москва02:47
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Политика

Саамы пожаловались в ООН на передачу пастбищных земель охотникам

Обновлено в 06:53
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли роскошные виллы в Испании

Как утверждают представители OCCRP, приемная дочь Сергея Чемезова Анастасия Игнатова два года тому назад приобрела в испанском поселке под названием С'Агаро роскошную виллу.
Обновлено в 01:20
Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Политика

ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы

Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.
Обновлено 27 марта в 08:13
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие

ВСУ продвигаются вперёд и окапываются в районе Горловки

Обновлено в 06:19
Происшествия

Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе

Обновлено в 05:02
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос на 17,02 копейки - до 72,8884 рубля, курс доллара увеличился на 20,87 копейки - до 64,8012 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

Обновлено в 02:48
Культура

Назван самый посещаемый музей в мире

В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью с новорожденным ребенком

Обновлено в 03:45
Политика

Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G

В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов

Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Сбежавший из части контрактник найден мертвым

Обновлено в 02:59
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В здании мэрии Назрани произошла стрельба

Стрельба из травматического оружия произошла в здании мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Экономика

Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн

ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено 27 марта в 18:04
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика

В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать

В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Политика

Конгрессмены получат отредактированный доклад Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.
Обновлено в 04:33
Политика

Чавушоглу исключил перепродажу С-400

Российские комплексы С-400 нужны Турции для себя, никакой перепродажи не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 08:42
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