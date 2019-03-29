Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦLenta.ru 01:23
Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и министерстве культуры. Собеседник издания заявил, что вопрос передачи собора «закрыт».
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор Исаакия прокомментировал слухи о том, что власти передумали передавать музей РПЦ
Петербургский дневник04:58
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Не компромисс, а издевательство. За кого болеть в якутском межнациональном противостоянии
В новой колонке Олег Кашин размышляет о том, почему компромисс, на который пошли власти, на самом деле издевательство.
Обновлено в 04:51
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Семью из трех человек зарезали в Хабаровске
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы
Хоккеист Александр Фролов поделился подробностями судебных тяжб со скончавшейся певицей Юлией Началовой, с которой он ранее состоял в гражданском браке, заявив, что иска против артистки он не подавал.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
«Патриотка» Ксения Бородина отказалась жить за границей
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что много лет назад у нее были отличные возможности остаться учиться и жить за границей, в высокоразвитых странах, но из-за своей любви к родине Ксения выдержала там всего несколько месяцев.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Политика
Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ
Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.
Обновлено 27 марта в 16:42
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Трамп раскритиковал обвиняющих его в сговоре с Россией демократов
Американский президент Дональд Трамп подверг критике демократов, продолжающих обвинять его в сговоре с Россией.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Эксперт назвал идеальное время для уличной пробежки
Главный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе назвал идеальное время для уличной пробежки.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Политика
Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова
Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Ранее в четверг пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство направило требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Учёные объяснили, почему животные отдыхают стоя
Обновлено в 03:25
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре
Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Минобороны РФ объявило тендер на модернизацию штурмовиков Су-25
«Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:38