Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦLenta.ru 01:23

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор.

с чего всё началось

Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и министерстве культуры. Собеседник издания заявил, что вопрос передачи собора «закрыт».

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