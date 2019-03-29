Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦLenta.ru 01:23

Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и министерстве культуры. Собеседник издания заявил, что вопрос передачи собора «закрыт».
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с чего всё началось

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь, по словам Полтавченко, планировала содержать собор.
РБК00:00

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Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

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78.ru02:49
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Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
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Политика

Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.
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Эксперт назвал идеальное время для уличной пробежки

Главный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе назвал идеальное время для уличной пробежки.
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Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
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Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

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Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
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«Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:38
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