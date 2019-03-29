Экономика

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсииИзвестия вчера в 17:03

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.
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Управление капиталом: запуск ИПК откладывают на неопределенный срок

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Внесение закона об ИПК отложили на неопределённое время

News.ru03:23

СМИ: реформу пенсионных накоплений отложили на неопределенный срок

Телеканал 360°02:21

Пенсионерам придётся подождать своих денег

Deita.ruвчера в 19:45

Власти отложили законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Реальное времявчера в 18:06

Россияне выступили против системы индивидуального пенсионного капитала

РЕН ТВвчера в 17:10

Власти отложили реформу пенсионных накоплений

URA.Ruвчера в 19:05

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Известиявчера в 17:03
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

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Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Политика

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Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено 27 марта в 23:54
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Футбол

Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
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Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

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Политика

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Обновлено в 04:33
Политика

Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета

Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 01:23
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Культура

Канал «Пятница» удалил шутку о пробующей наркотики Ивлеевой

Телеканал «Пятница» удалил из соцсетей упоминание о том, что ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева попробовала кокаин в Армении.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
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Вика Цыганкова показала свое «родовое гнездо» в Хабаровске

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Команда Кусто приедет в Россию спасать косаток и белух

Обновлено в 06:27
Космос

Астронавты Хейг и Кук заменят аккумуляторы на внешней поверхности МКС

Обновлено вчера в 18:11
Космос

Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет

За первые два дня испытаний марсианский вертолет, состоящий из более чем 1500 элементов, изготовленных из углепластика, авиационного алюминия, кремния, меди, фольги и пены, налетал одну минуту.
Обновлено в 04:41
Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Авто

В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ

На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Экономика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

В четверг, 28 марта, появилась информация о задержании бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 02:04
Экономика

Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей

Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.
Обновлено в 06:31
Здоровье

Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией

Обновлено в 06:19
Футбол

Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
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AFP: умерла режиссер Аньес Варда

Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.
Обновлено в 06:37
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