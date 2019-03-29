Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсииИзвестия вчера в 17:03
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.
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с чего всё началось
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Обновлено в 06:51
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено 27 марта в 23:54
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 01:23
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Культура
Канал «Пятница» удалил шутку о пробующей наркотики Ивлеевой
Телеканал «Пятница» удалил из соцсетей упоминание о том, что ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева попробовала кокаин в Армении.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Вика Цыганкова показала свое «родовое гнездо» в Хабаровске
Обновлено в 04:10
Политика
Команда Кусто приедет в Россию спасать косаток и белух
Обновлено в 06:27
Космос
Астронавты Хейг и Кук заменят аккумуляторы на внешней поверхности МКС
Обновлено вчера в 18:11
Космос
Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет
За первые два дня испытаний марсианский вертолет, состоящий из более чем 1500 элементов, изготовленных из углепластика, авиационного алюминия, кремния, меди, фольги и пены, налетал одну минуту.
Обновлено в 04:41
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Авто
В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ
На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
В четверг, 28 марта, появилась информация о задержании бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 02:04
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией
Обновлено в 06:19
Футбол
Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Важное за сутки
AFP: умерла режиссер Аньес Варда
Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни.
Обновлено в 06:37