Экономика

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсииИзвестия вчера в 17:03

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.
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Управление капиталом: запуск ИПК откладывают на неопределенный срок

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Власти отложили законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Реальное времявчера в 18:06

СМИ: реформу пенсионных накоплений отложили на неопределенный срок

Телеканал 360°02:21

Власти отложили реформу пенсионных накоплений

URA.Ruвчера в 19:05

Внесение закона об ИПК отложили на неопределённое время

News.ru03:23

Россияне выступили против системы индивидуального пенсионного капитала

РЕН ТВвчера в 17:10

Пенсионерам придётся подождать своих денег

Deita.ruвчера в 19:45

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Известиявчера в 17:03
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Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Футбол

Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

Обновлено в 01:20
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Политика

Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя

Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
Обновлено в 03:46
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия

WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии

Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 05:14
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Игры

Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands

Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Политика

Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Атомная подводная лодка произвела успешный пуск ракеты «Калибр»

«Совершенно секретно»: Атомная подводная лодка «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает газета «Известия».
Обновлено в 04:06
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол

«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории

Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
Футбол

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Авто

Названа дата начала строительства автозавода в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал дату начала строительства автозавода в подмосковных Химках.
Обновлено в 03:45
Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Жителей арктических районов Якутии освободили от трех видов налогов

Обновлено в 04:48
Спорт

Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей

Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
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