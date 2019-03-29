Экономика
Власти отложили реформу пенсионных накопленийURA.Ru вчера в 19:05
Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
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с чего всё началось
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.Известиявчера в 17:01
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Футбол
Месси: «Мой сын спросил: «Папа, почему тебя распинают в Аргентине?»
Товарищеский матч с Венесуэлой 23 марта (1:3) стал для Месси первым за сборную Аргентины после чемпионата мира — 2018, на котором аргентинцы выбыли на стадии 1/8 финала, уступив Франции.
Обновлено в 10:12
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
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Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне
В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.
Обновлено в 10:30
Игры
На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков
Обновлено в 08:59
Здоровье
Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена
Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть, что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»
Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы
В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Происшествия
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"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Политика
В торговых переговорах США и КНР наметился прогресс
США и Китай в ходе торговых переговоров достигли прогресса при обсуждении текста соглашения, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 11:04
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию
Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Стартовала Международная олимпиада курсантов по иностранному языку
В Михайловской военной артиллерийской академии стартовала всеармейская V Международная олимпиада курсантов по иностранному языку.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве
Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца
Невский районный суд Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц.
Обновлено в 11:02
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50