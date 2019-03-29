Экономика

Власти отложили реформу пенсионных накопленийURA.Ru вчера в 19:05

Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
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с чего всё началось

Управление капиталом: запуск ИПК откладывают на неопределенный срок

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Внесение закона об ИПК отложили на неопределённое время

News.ru03:23

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Известиявчера в 17:03

Власти отложили реформу пенсионных накоплений

URA.Ruвчера в 19:05

Власти отложили законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Реальное времявчера в 18:06

Россияне выступили против системы индивидуального пенсионного капитала

РЕН ТВвчера в 17:10

Пенсионерам придётся подождать своих денег

Deita.ruвчера в 19:45

СМИ: реформу пенсионных накоплений отложили на неопределенный срок

Телеканал 360°02:21
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Здоровье

У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении

«Пожилой возраст отцов связан с повышенным риском развития у детей ранней шизофрении», - заявили тайваньские ученые из Национального университета в Тайбэе.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
Политика

Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit

Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
Обновлено в 08:01
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика

Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию «ПриватБанка», которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:40
Технологии

Заполняющую резюме по фото нейросеть создали в России

Представители сервиса Superjob рассказали о созданной в России нейросети, которая способна заполнять резюме по фото человека.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон

Обновлено в 07:15
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Культура

Участники фестиваля «Спасская башня» выступят в парках и скверах Москвы

Обновлено в 08:19
Экономика

Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест

Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Мину времен ВОВ нашли на стройплощадке в Москве

Рабочие обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ) на стройплощадке на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Технологии

Instagram тестирует функцию перемотки видео

Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 27, 2019 Instagram уже включает эту функцию для видео, размещенных на IGTV, но удивительно, что мы впервые увидели, что она включена для обычных людей в Instagram.
Обновлено в 09:43
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида

Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Политика

Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова

Обновлено в 08:19
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Футбол

Кикнадзе считает Гилерме лучшим вратарём России

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал скандальные высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России, а также назвал голкипера железнодорожников Маринато Гилерме лучшим вратарём страны.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

Обновлено в 08:07
Авто

Landwind выводит на рынок кроссовер с дизайном Hyundai Santa Fe

Судя по снимкам, дизайн передней части паректника будет выполнен в стилистике Hyundai Santa Fe 2019.
Обновлено в 06:08
Спорт

Павел Ростовцев: «Логинову нужно устранять ошибки на огневом рубеже»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев заявил, что Александр Логинов должен работать над стрельбой, чтобы быть более конкурентоспособным.
Обновлено в 09:29
Кино

Стала известна дата выхода на экраны фильма по сценарию Говорухина

Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
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