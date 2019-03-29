Экономика
Власти отложили реформу пенсионных накопленийURA.Ru вчера в 19:05
Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
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с чего всё началось
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.Известиявчера в 17:01
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Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Здоровье
У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении
«Пожилой возраст отцов связан с повышенным риском развития у детей ранней шизофрении», - заявили тайваньские ученые из Национального университета в Тайбэе.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Политика
Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit
Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
Обновлено в 08:01
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Экономика
В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика
Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию «ПриватБанка», которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом
Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:40
Технологии
Заполняющую резюме по фото нейросеть создали в России
Представители сервиса Superjob рассказали о созданной в России нейросети, которая способна заполнять резюме по фото человека.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон
Обновлено в 07:15
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Экономика
Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Мину времен ВОВ нашли на стройплощадке в Москве
Рабочие обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ) на стройплощадке на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Технологии
Instagram тестирует функцию перемотки видео
Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 27, 2019 Instagram уже включает эту функцию для видео, размещенных на IGTV, но удивительно, что мы впервые увидели, что она включена для обычных людей в Instagram.
Обновлено в 09:43
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида
Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
Обновлено в 08:19
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Футбол
Кикнадзе считает Гилерме лучшим вратарём России
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал скандальные высказывания нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России, а также назвал голкипера железнодорожников Маринато Гилерме лучшим вратарём страны.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Авто
Landwind выводит на рынок кроссовер с дизайном Hyundai Santa Fe
Судя по снимкам, дизайн передней части паректника будет выполнен в стилистике Hyundai Santa Fe 2019.
Обновлено в 06:08
Спорт
Павел Ростовцев: «Логинову нужно устранять ошибки на огневом рубеже»
Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев заявил, что Александр Логинов должен работать над стрельбой, чтобы быть более конкурентоспособным.
Обновлено в 09:29