Власти отложили реформу пенсионных накопленийURA.Ru вчера в 19:05

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.

с чего всё началось

Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

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