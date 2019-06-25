Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»Интерфакс 03:26

Космос подождет Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.

с чего всё началось

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