Экономика

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»Интерфакс 03:26

Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК. Сайт ссылается на заключение Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
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Финансирование спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих

Космос подождет Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.
РБК00:00

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Российские власти предложили заморозить финансирование спутников «Глонасс»

Московский Комсомолец04:05

Производство спутников ГЛОНАСС-К приостановят из-за нехватки импортных комплектующих

Snob.ru00:45

Россия может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС

Эхо Москвы03:00

Производство спутников ГЛОНАСС могут приостановить из-за иностранных комплектующих

Коммерсантъ02:57

СМИ: Правительство прекратит финансирование производства ГЛОНАСС-К из-за санкций

Росбалт02:50

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»

Интерфакс03:26

Финансирование спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих

РБК00:00
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Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 01:39
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации России

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.
Обновлено в 01:46
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 05:47
Экономика

В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования

Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала автора пьесы "Горе от ума", которая была написана писателем Александром Грибоедовым.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Ницце самолет врезался в здание аэропорта

Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Игры

Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4

Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Яценюк призвал союзников и единомышленников Украины покинуть ПАСЕ

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк возмутился принятым в ПАСЕ решением о возврате российской делегации и считает это наихудшим сценарием утраты авторитета ассамблеи Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, — позорно.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Большое тестирование процессора Ryzen 5 3600 показало, на что способна новинка в сравнении с конкурентами

Если же сравнивать с Intel, 200-долларовый Ryzen 5 3600 даже в многопоточном режиме способен обойти любой CPU Intel, кроме Core i9-9900K.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления

Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»

Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 05:36
Музыка

Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»

Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
ЖКХ

Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ

Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Технологии

Apple расширяет филиал в Сиэтле

Apple объявила о планах расширить офис в Сиэтле до площади 650 тыс. кв. футов в 2019 году.
Обновлено в 03:26
Политика

Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 05:20
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Культура

Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью

Обновлено вчера в 12:06
Футбол

Бузова предложила работу футболисту Глушакову

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила отреагировать на сообщение экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова о поиске работе.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 03:50
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек

Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 05:55
Спорт

Хорошева и Григорян выиграли бронзовые медали на Европейских играх

Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорян выиграли бронзовые медали в стрельбе из малокалиберной винтовки "лежа" на дистанции 50 метров на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 05:31
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