Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»Интерфакс 03:26
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК. Сайт ссылается на заключение Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
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Космос подождет Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.РБК00:00
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Российские власти предложили заморозить финансирование спутников «Глонасс»
Московский Комсомолец04:05
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
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