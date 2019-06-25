Экономика

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»Интерфакс 03:26

Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК. Сайт ссылается на заключение Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
Читать в источнике
с чего всё началось

Финансирование спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих

Космос подождет Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.
РБК00:00

Подробнее о событии

Российские власти предложили заморозить финансирование спутников «Глонасс»

Московский Комсомолец04:05

Финансирование спутников ГЛОНАСС заморозят из-за импортных комплектующих

РБК00:00

Россия может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС

Эхо Москвы03:00

Производство спутников ГЛОНАСС могут приостановить из-за иностранных комплектующих

Коммерсантъ02:57

СМИ: Правительство прекратит финансирование производства ГЛОНАСС-К из-за санкций

Росбалт02:50

Производство спутников ГЛОНАСС-К приостановят из-за нехватки импортных комплектующих

Snob.ru00:45

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»

Интерфакс03:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Политика

МИД Украины раскритиковал решение ПАСЕ по России

На сайте ведомства опубликован официальный комментарий МИД Украины считает, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России является "недопустимой уступкой" и допускает возвращение российской делегации в ассамблею.
Обновлено в 02:38
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Что интересно, бывший особняк в «Лесной бухте» Эльды Медоевой, сестры помощника Дорофеева – подполковника ФСБ Марата Медоева, сегодня выкуплен неизвестным лицом, которое также прикрывается именем Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 03:47
Политика

Украина выставила ПАСЕ ультиматум из-за победы России: «Все на выход»

Ранее СМИ писали, что Украина начала шантажировать Европу выходом из ПАСЕ.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Политика

Мексика отправила 15 тысяч военных на границу с США

Власти Мексики отправили около 15 тысяч военнослужащих на границу с Соединенными Штатами Америки.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Финансы

Рубль незначительно растет к доллару и евро

Рубль незначительно прибавляет по отношению к евро и доллару во вторник, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Против челябинской пенсионерки возбудили дело об оправдании теракта в Архангельске

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) против пожилой жительницы Челябинска из-за высказывания в интернете про подростка, подорвавшего приемную архангельского УФСБ, сообщают Znak.com и Ura.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:31
Футбол

«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолета

Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
Обновлено в 03:48
Экономика

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Здоровье

На сладости и сыры предложили распространить маркировку «светофор»

Обновлено в 01:56
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:56
Футбол

Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки

В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В дома родственников кассирши из Башкирии пришли полицейские

Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году

Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп обсудят в Осаке закупку Турцией российских С-400

США уже длительное время склоняют Турцию к отказу от закупки российских С-400, при этом не упуская случая припугнуть союзника по НАТО возможным введением против него санкций.
Обновлено в 03:17
Наука

Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS

В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Обновлено в 02:39
Культура

Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное